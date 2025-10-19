Трамп указал на потенциал для торговли для урегулирования конфликта на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США и России есть большой потенциал для торговли. И этот факт, по его мнению, может помочь урегулировать украинский конфликт, сообщает РИА Новости .

«Сейчас у нас война, но есть отличный потенциал для торговли, и я надеюсь, что мы добьемся успеха», — сказал Трамп, отвечая на вопрос об урегулировании конфликта на Украине.

Он выразил надежду, что наличие торгового потенциала поможет остановить боевые действия.

Также американский лидер подчеркнул, что не может одобрить поставку оружия Киеву в ущерб интересов американского населения.

Ранее в Белом доме признались, что США оказывают на Киев гораздо большее давление, чем на Москву.

