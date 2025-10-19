WSJ: в офисе Трампа признали, что США давят на Киев больше, чем на Москву

В Белом доме признали, что Соединенные Штаты оказывают на Украину большее давление, чем на РФ по вопросу урегулирования конфликта. В американской администрации заметили, что президент США Дональд Трамп не хочет давить на российского коллегу Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

Экс-помощник госсекретаря США по делам Европы Дэниэл Фрид сказал, что Штаты не применяют все имеющиеся инструменты для давления на РФ в плане экономики и ведения боевых действий на Украине.

Представители администрации США подчеркнули, что собираются организовать ряд консультаций с РФ на низком уровне до встречи Путина и Трампа в венгерском Будапеште. С американской стороны инициатива исходит активнее, чем до встречи на Аляске.

17 октября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Один из источников рассказал, что встреча прошла для Киева плохо.

