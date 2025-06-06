Взрывы в небе: Тульская область попала под атаку дронов ВСУ
Baza: украинские дроны атаковали Новомосковск в Тульской области
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В небе над Тульской областью в пятницу вечером прогремели взрывы. О случившемся рассказали местные жители, сообщает Baza.
Предварительно, Новомосковск попал под атаку дронов ВСУ. Очевидцы сфотографировали следы в небе, они похожи на последствия работы средств ПВО.
Днем жителей региона предупреждали о ракетной опасности.
Ранее в пятницу 4 украинских беспилотника сбили на подлете к Москве. Обломки одного из них рухнули в СНТ Подольска.