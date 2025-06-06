Ликвидирован четвертый беспилотник, атаковавший Московский регион

Вечером в пятницу был уничтожен еще один беспилотник, который атаковал Московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте, где упали обломки сбитого БПЛА, работают специалисты экстренных служб.

Ранее было перехвачено три беспилотника, которые атаковали столичный регион.

Также временное ограничение полетов самолетов вводили в аэропортах Домодедово и Жуковский. Это было нужно для обеспечения безопасности.