В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили ограничения на полеты

Временное ограничение полетов гражданских судов вводили в аэропортах Московского региона Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани не принимали и не отправляли самолеты, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

По его словам, такие меры предприняли для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.

Столичный мэр Сергей Собянин заявил о сбитии 3 беспилотников, которые летели на Москву. Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Кроме того, жители Подольска рассказали, что услышали взрыв — в городском округе сработала система ПВО.