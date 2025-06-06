Слышны взрывы: система ПВО сработала в подмосковном Подольске

Жители Подольска заявили о звуках взрыва и работе ПВО

Жители городского округа Подольск заявили о звуках взрыва в пятницу вечером, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По предварительно информации, в настоящее время на территории подмосковного муниципалитета сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбивает вражеские беспилотники.

В данный момент официальной информации о случившемся нет.

В пятницу вечером мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении 3 беспилотников, пытавшихся ударить по столице.