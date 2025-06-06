Обломки сбитого БПЛА упали в одном из СНТ в Подмосковье
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Осколки одного из украинских беспилотников, сбитых российской системой ПВО, упали в СНТ рядом с Климовском Подольска, сообщает Baza.
По предварительным данным, обошлось без повреждений и пострадавших.
Ранее в пятницу жители Подольска заявили о звуках взрыва и работе ПВО.
Система ПВО министерства обороны РФ уничтожила 4 дрона, которые атаковали Москву и столичный регион. На месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.