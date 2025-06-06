Обломки сбитого БПЛА упали в одном из СНТ в Подмосковье

Осколки одного из украинских беспилотников, сбитых российской системой ПВО, упали в СНТ рядом с Климовском Подольска, сообщает Baza .

По предварительным данным, обошлось без повреждений и пострадавших.

Ранее в пятницу жители Подольска заявили о звуках взрыва и работе ПВО.

Система ПВО министерства обороны РФ уничтожила 4 дрона, которые атаковали Москву и столичный регион. На месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.