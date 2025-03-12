Взрывы прогремели в Киеве и Харькове
СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
Взрывы прогремели в Киеве и Харькове, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Взрывы произошли в Киеве и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщило издание «Общественное. Новости».
О возможных последствиях происшествий информации нет.
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