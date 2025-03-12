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СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове

Взрывы прогремели в Киеве и Харькове, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Взрывы произошли в Киеве и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщило издание «Общественное. Новости».

О возможных последствиях происшествий информации нет.

Ранее сообщалось о поражении инфраструктуры в Днепропетровске и пожаре на нефтехранилище в Одессе.

Накануне ВСУ совершили массированную воздушную атаку на ряд регионов России. В Московской области погибли три человека. ПВО сбила 337 украинских беспилотников.