ВСУ за два часа пытались ударить по Воронежской области еще 6 дронами

сегодня в 11:39

Минобороны: над Воронежской областью сбиты еще 6 дронов ВСУ

В период с 9:00 до 11:00 воскресенья дежурными средствами ПВО над Воронежской областью были сбиты 6 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны .

Предварительно известно, что в течение двух часов Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российский регион с помощью беспилотников самолетного типа.

Российские военные успешно сбили все 6 вражеских БПЛА. На момент публикации заметки информации о разрушениях в связи с падением обломков ликвидированных беспилотников не поступало.

Ранее над Воронежской областью сбили 9 украинских дронов. Обломки одного из них рухнули на железную дорогу, в связи с чем произошла задержка сразу 14 пассажирских поездов.