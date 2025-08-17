Стало известно, почему в Воронежской области задерживаются 14 поездов

Сразу 14 пассажирских поездов «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя компания РЖД) отстают от графика после падения обломков сбитого украинского беспилотника на железнодорожной станции Лиски. Задержки достигают 150 минут, сообщила ФПК в своем Telegram-канале .

Среди задерживающихся маршрутов — поезда, следующие в Москву из южных регионов: Анапы, Новороссийска, Краснодара и Кисловодска, а также составы, направляющиеся из столицы в Ростов-на-Дону, Адлер и другие города.

Также задерживаются дальние маршруты Воркута — Новороссийск, Сухум — Санкт-Петербург, Махачкала — Санкт-Петербург, Барнаул — Адлер и Киров — Анапа. Персонал поездов активно помогает пассажирам во время пути. РЖД прилагает максимум усилий, чтобы минимизировать задержки в расписании.

Узнать актуальную информацию о движении составов можно несколькими способами: через приложение «РЖД Пассажирам», официальный сайт РЖД или позвонив на бесплатную горячую линию: 8 (800) 775-00-00, которая работает круглосуточно из любого региона России.

Ночью 17 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские регионы с помощью беспилотников. Над Воронежской областью дежурные средства ПВО сбили 9 вражеских объектов.