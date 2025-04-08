ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, утверждает Зеленский
Фото - © РИА Новости
Украинские войска якобы взяли в плен двух граждан Китая во время боев в ДНР, утверждает президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По словам политика, он поручил связаться с КНР «и выяснить, как Китай намерен на это реагировать».
Зеленский также опубликовал видео, как утверждается, с одним из плененных «китайцев».
«Наши военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе русской армии», — написал украинский лидер.
Сейчас пленные находятся под надзором Службы безопасности Украины. Силовики проводят «соответствующие следственные и оперативные действия», добавил Зеленский.
Китай и Россия пока официально не комментировал утверждения украинского президента.
Ранее российские войска ударили по командному составу ВСУ в Кривом Роге, уничтожив в том числе иностранных офицеров-наемников и до 20 единиц автотехники противника.