ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, утверждает Зеленский

Зеленский заявил о взятии в плен «двух граждан Китая»

Украинские войска якобы взяли в плен двух граждан Китая во время боев в ДНР, утверждает президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале . По словам политика, он поручил связаться с КНР «и выяснить, как Китай намерен на это реагировать».

Зеленский также опубликовал видео, как утверждается, с одним из плененных «китайцев».

«Наши военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе русской армии», — написал украинский лидер.

Сейчас пленные находятся под надзором Службы безопасности Украины. Силовики проводят «соответствующие следственные и оперативные действия», добавил Зеленский.

Китай и Россия пока официально не комментировал утверждения украинского президента.

Ранее российские войска ударили по командному составу ВСУ в Кривом Роге, уничтожив в том числе иностранных офицеров-наемников и до 20 единиц автотехники противника.