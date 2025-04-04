Российские войска ударили по командному составу ВСУ в Кривом Роге
85 украинских военных ликвидированы при ракетном ударе по Кривому Рогу
Вечером в пятницу российские войска нанесли точечный ракетный удар по ресторану в Кривом Роге, где шло совещание украинских и иностранных военных, сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, в результате удара уничтожено до 85 военнослужащих противника, включая офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.
Удар нанесён высокоточным оружием после подтверждения данных разведки о месте проведения закрытого совещания командного состава ВСУ с западными кураторами.
Источники отмечают, что поражение данной цели серьёзно нарушило систему управления украинской группировки в этом направлении.
Ранее сообщалось, сколько киевский режим платил иностранным наемникам за участие во вторжении в Курскую область.