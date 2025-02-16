ВСУ устроили налет беспилотников на Белгородскую область

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Гладков: ВСУ ударили по четырем населенным пунктам в Белгородской области

Украинские войска нанесли удары беспилотниками по четырем населенным пунктам в Белгородской области. Был ранен мужчина, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Боевики ВСУ нанесли удар двумя FPV-дронами по селу Репяховке в Краснояружском районе Белгородской области. Мужчина получил ранения ног и был доставлен в горбольницу.

Поселок Уразово в Валуйском округе тоже атаковали двумя дронами. В жилом доме выбиты окна, получили повреждения гараж, машина.

В хуторе Церковный Белгородского района сельскохозяйственное предприятие было атаковано FPV-дроном. Повреждения получило административное здание.

Ранее губернатор Гладков рассказал, какой из дней был самым тяжелым в Белгородской области по количеству атак противника.