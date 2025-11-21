ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области. Погибли муж и жена

сегодня в 19:43

Супруги погибли в Белгородской области после удара ВСУ, их ребенок ранен

ВСУ атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. В результате погибла семейная пара, их ребенок сильно пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По его данным, ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль. Внутри находилась семья из трех человек. Транспортное средство получило сильнейшие повреждения.

В результате удара погибли муж и жена. Рядом с ними находился четырехлетний сын. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.

Малыша обнаружили бойцы самообороны, они доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Ребенка планируется перевезти в детскую областную клиническую больницу.

Накануне дрон ВСУ уже бил по селу Новая Таволжанка. Тогда при атаке по легковому автомобилю пострадали два человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.