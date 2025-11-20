В Белгородской области два человека пострадали при атаке украинского БПЛА
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области в результате атаки украинского дрона по легковому автомобилю пострадали 2 человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и спины. У пострадавшей женщины минно-взрывная травма и баротравма.
Пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу.
В Алексеевке Белгородской области 19 ноября произошел взрыв газовоздушной смеси в одном из частных домов на улице Маяковской.
