сегодня в 23:43

В Белгородской области два человека пострадали при атаке украинского БПЛА

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области в результате атаки украинского дрона по легковому автомобилю пострадали 2 человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и спины. У пострадавшей женщины минно-взрывная травма и баротравма.

Пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу.

В Алексеевке Белгородской области 19 ноября произошел взрыв газовоздушной смеси в одном из частных домов на улице Маяковской.

