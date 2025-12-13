сегодня в 18:27

ВСУ ударили двумя БПЛА по зоопарку в Запорожской области

Украинские боевики нанесли удар двумя беспилотниками по Васильевскому зоопарку в Васильевке, где находились оставленные хозяевами животные. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Территория центра для животных получила серьезные повреждения. Были разбиты окна. Также повреждена часть вольеров, где сидели тигры.

Было ранено одно животное — лев. В него попали осколки.

На фото в двух местах разбиты стекла.

В ночь с 12 на 13 декабря Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) лишилась подачи электричества. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что это уже 12-й такой инцидент, случившийся с момента начала конфликта на Украине.

