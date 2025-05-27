ВСУ снова готовятся атаковать Курскую область

Украинская армия готовит новую попытку прорыва границы России в Курской области. Позиции ВС РФ в Глушковском районе обстреляли из танков более 40 раз за сутки, сообщает SHOT .

На территории Сумской области в пяти километрах от госграницы боевики согнали живую силу и тяжелую технику. Скопление фиксируют напротив села Попово-Лежачи и поселка Теткино.

На данный момент ВСУ подтянули около 40 бойцов и семь танков Т-72. Обстрелы продолжаются, в том числе по Теткину и Попово-Лежачам.

Ранее ДРГ украинской армии предприняла попытку прорваться в Белгородскую область, но у противника ничего не вышло. Часть боевиков ликвидировали на месте, остальные с ранениями отступили в Сумскую область.

Попытку прорыва зафиксировали у населенного пункта Новый Путь в Курской области. Группа из семи человек на трех квадроциклах была обнаружена в момент минирования приграничья.