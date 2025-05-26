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Две попытки ВСУ прорваться в Курскую область зафиксировали за ночь

За ночь украинские военные дважды пытались пересечь российскую госграницу у населенного пункта Новый Путь в Курской области. Группа из 7 человек на 3 квадроциклах была обнаружена в момент минирования приграничья, сообщает SHOT .

В результате боестолкновений четверо бойцов ВСУ были уничтожены, трое получили ранения и отступили в Сумскую область.

Украинская армия активно использует мобилизованных из инженерно-саперной роты для минирования границы с РФ. Пр этом противник нередко подрывается на французских минах HPD mod, которые сам ранее и установил.

Накануне вечером ВСУ также обстреляли из 3 танков село Теткино, выпустив 15 снарядов с расстояния 500 м от границы.

Российские подразделения продолжают контролировать ситуацию на приграничных территориях.