Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область

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ДРГ украинской армии предприняла попытку прорваться в Белгородскую область, но у противника ничего не вышло. Часть боевиков ликвидировали на месте, остальные с ранениями отступили в Сумскую область, сообщает Mash .

Инцидент с попыткой прорыва ВСУ произошел 25 мая в районе КПП в селе Козинка. Сначала пункт обстреляли с помощью авиации, а затем туда вошли 12 диверсантов с оружием НАТО.

У одного из бойцов был американский пулемет М249 para. Это стало понятно после изучения записи с камеры GOpro, которую потерял один из диверсантов.

Противник передвигался по болоту, когда начали работу российские беспилотники. Четыре боевика скончались сразу, остальные получили ранения и отступили — прорвать государственную границу не получилось.

В понедельник ВСУ снова обстреливают КПП. Судя по всему, украинская армия готовится к новой попытке прорыва госграницы.

Ранее украинские диверсанты дважды за ночь пытались прорваться в Курскую область в районе населенного пункта Новый Путь.