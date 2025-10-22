ВСУ снова четыре часа атаковали Россию дронами

сегодня в 21:41

Минобороны сообщило о перехвате девяти дронов ВСУ за четыре часа

Во второй половине дня 22 октября Вооруженные силы Украины совершили очередную попытку обстрелять с помощью дронов российскую территорию. Дежурными средствами ПВО было перехвачено сразу девять беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Представители киевского режима атаковали российские регионы в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. За этот период средствами ПВО было перехвачено девять вражеских объектов.

ВСУ пытались обстрелять Белгородскую область с помощью шести дронов, а Брянскую область — с помощью трех беспилотников.

Это не первая попытка ВСУ 22 октября атаковать РФ БПЛА. Утром над субъектами РФ было ликвидировано 13 дронов, а днем — еще шесть.

