ВСУ снова четыре часа атаковали Россию дронами
Минобороны сообщило о перехвате девяти дронов ВСУ за четыре часа
Во второй половине дня 22 октября Вооруженные силы Украины совершили очередную попытку обстрелять с помощью дронов российскую территорию. Дежурными средствами ПВО было перехвачено сразу девять беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Представители киевского режима атаковали российские регионы в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. За этот период средствами ПВО было перехвачено девять вражеских объектов.
ВСУ пытались обстрелять Белгородскую область с помощью шести дронов, а Брянскую область — с помощью трех беспилотников.
Это не первая попытка ВСУ 22 октября атаковать РФ БПЛА. Утром над субъектами РФ было ликвидировано 13 дронов, а днем — еще шесть.
