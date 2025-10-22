ВС РФ уничтожили еще шесть украинских дронов при попытке атаковать Россию

сегодня в 17:49

Минобороны: над тремя регионами РФ сбиты шесть дронов ВСУ

Во второй половине дня российская система противовоздушной обороны сбила еще шесть беспилотников, которыми Вооруженные силы Украины планировали атаковать Россию, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

ВСУ пытались атаковать российские территории в промежутке между 13:00 и 16:00 часами дня по московскому времени.

Дежурные расчеты ПВО доложили, что большая часть БПЛА была перехвачена в воздушном пространстве Белгородской области — там уничтожили четыре летательных аппарата.

Еще по одному дрону сбили над Курской и Тульской областями.

Ранее ВС РФ сбили над территорией России 13 вражеских дронов. ВСУ пытались атаковать нашу страну в течение четырех часов.

