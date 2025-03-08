ВСУ разыскивают певцов Ивана Дорна и Макса Барских ради мобилизации

Представители киевского режима ищут минимум 10 украинских артистов, которые покинули страну под предлогом проведения концертов в поддержку Киева, но обратно так и не вернулись. Теперь Вооруженные силы Украины хотят найти, вернуть домой в том числе Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа, чтобы в дальнейшем мобилизовать их, пишет SHOT .

Представители музыкальной сферы уверяли, что обязательно вернутся на Украину после того, как проведут за ее пределами концерты. Сотрудники украинского Минкульта подписали соответствующие документы, разрешили исполнителям покинуть страну, но больше их на территории Украины никто не видел. Звезды разъехались по разным странам, продолжают концертную деятельность, правда, больше не прикрываются донатами в пользу Украины.

Начиная с 3 марта 2025 года, украинским звездам больше нельзя покидать родную страну даже под предлогом концертов в поддержку ВСУ. В отношении ряда чиновников из местного Минкульта возбудили уголовное дело, так как те выпустили из страны артистов.

Из-за нового закона на Украине остался певец Андрей Данилко, известный под сценическим именем Верка Сердючка. В списке уклонистов находятся в том числе Дорн, Барских, Потап, а также участники отбора на «Евровидение»: братья Беляковы из группы MBreeze и певец Василий Демчук (DEMCHUK). Всех их хотят мобилизовать.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Верку Сердючку не выпускают из страны, потому что она может туда не вернуться, как и ряд ее коллег.