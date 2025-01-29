ВСУ пытались атаковать станцию «Транснефть-Балтика» в Тверской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Минувшей ночью украинские беспилотники сделали попытку атаковать нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Транснефть-Балтика» в Тверской области, сообщает SHOT.
Нападение было в районе 1 часа ночи. Всего на подлете к НПС в Андреапольском районе уничтожено шесть дронов противника.
Из-за падения осколков БПЛА на станции произошел пожар. Огонь ликвидировали через пару часов.
Ранее пресс-служба Минобороны России сообщала, что ночью в РФ уничтожили 104 дрона ВСУ, из них 7 — над Тверской областью. Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал, что в результате атаки пострадавших нет.