ВСУ пытались атаковать станцию «Транснефть-Балтика» в Тверской области

Нападение было в районе 1 часа ночи. Всего на подлете к НПС в Андреапольском районе уничтожено шесть дронов противника.

Из-за падения осколков БПЛА на станции произошел пожар. Огонь ликвидировали через пару часов.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщала, что ночью в РФ уничтожили 104 дрона ВСУ, из них 7 — над Тверской областью. Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал, что в результате атаки пострадавших нет.