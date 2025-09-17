ВСУ атаковали православный храм в Херсонской области

сегодня в 15:06

Украинская армия с помощью беспилотника атаковала православный храм Димитрия Солунского, который находится в пгт Брилевка Алешкинского округа Херсонской области. В здании выбиты стекла и поврежден фасад, сообщает ТАСС .

Атака случилась глубокой ночью — в 02:15. Дрон сбросил боеприпас на территорию храма. Пострадавших нет, повреждения получило само здание.

Глава Алешкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко заявил, что произошедшее — геноцид мирного населения русской Херсонщины. Он подчеркнул, что ВСУ нарушают базовые принципы гуманитарного права при поддержке западной Европы.

Ранее украинский беспилотник ударил по коммерческому объекту в селе Таврово Белгородского района Белгородской области. В результате ранен один человек.