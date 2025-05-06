ВСУ атаковали Подмосковье и столицу беспилотниками «Лютый»

Дроны ВСУ «Лютый» летели роем на небольшом расстоянии друг от друга на Подмосковье и столицу, сообщает SHOT .

Часть дронов противника уничтожена на подлете к столице и Московской области. Их сбили в Калужской области.

БПЛА «Лютый» могут пролетать на расстояние до 1 тыс. км. Эти беспилотники могут нести на себе боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 кг.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники ВСУ сбили на подлете к мегаполису. Часть упала на Калужском шоссе. Всего за ночь в Московском регионе перехватили 19 БПЛА.