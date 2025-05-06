Москва продолжает отражать массированную атаку дронов
Собянин: под Москвой сбито еще 10 БПЛА с разных направлений
На подлете к Москве уничтожено еще десять воздушных целей, приближавшихся с разных направлений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий, сказано в сообщении столичного мэра в Telegram-канале.
Число сбитых дронов ночью во вторник достигло 19, часть из них упала на Каширское шоссе.