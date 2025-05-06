Собянин: ПВО отразила атаку еще трёх беспилотников на Москву

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Системы ПВО уничтожили еще три воздушные цели под Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном отражении новой атаки беспилотных летательных аппаратов на столицу.

Системы ПВО уничтожили еще три воздушные цели, направлявшиеся в сторону города.

Специалисты МЧС и аварийных служб обследуют места падения обломков.

По предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

Таким образом, количество сбитых дронов ВСУ увеличилось до девяти. По данным медиа, часть из шести ранее сбитых БПЛА, летящих на Москву, была сбита над Наро-Фоминским округом Московской области.