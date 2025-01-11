ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 16 БПЛА и 41 боеприпаса

16 беспилотников самолетного типа атаковали Белгородскую область за сутки. Также по региону выпустили 41 боеприпас, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Один БПЛА сбили над Белгородом, обошлось без последствий. 10 дронов атаковали поселки Дубовое, Майский, Малиновка, Политотдельский, села Репное, Севрюково, Черемошное и Ясные Зори. Семь из них удалось сбить. Ранения получили три человека, один из них — боец самообороны. Повреждены пять домов, автобус и автомобиль.

Беспилотник сбили над Валуйским муниципальным округом. К счастью, никто не пострадал, разрушений нет. Село Борисовка и хутор Старый попали под обстрел ВСУ. По населенным пунктам выпустили три боеприпаса и один беспилотник. Без последствий.

По поселку Горьковский, селам Безымено, Козинка и Новостроевка-Вторая боевики выпустили 17 боеприпасов. Также обошлось без последствий. По селам Графовка и Демидовка выпустили 24 боеприпаса, с четырех БПЛА сбросили четыре взрывных устройства. Поврежден инфраструктурный объект связи.

В течение прошедшей ночи российская система ПВО перехватила и уничтожила 58 украинских беспилотников. Пострадавшие есть при атаке дрона ВСУ на жилой дом в городе Котовск Тамбовской области. В результате ЧП разнесло балкон квартиры на пятом этаже. Обломки, оконные рамы и стекла посыпались вниз.