Все сгорело: страшные кадры удара ВСУ по кафе в Хорлах
Фото - © kp.ru/Пресс-служба губернатора Херсонской области
kp.ru опубликовало первые фотографии с места удара украинских беспилотников по кафе в Хорлах Херсонской области.
На снимках видно, что здание кафе разрушено, стены сломаны, сорвана крыша. Повсюду валяются обломки кирпичей и металлические балки.
Как рассказали в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо, БПЛА противника продолжают летать над Хорлами — они мешают работе специалистов.
По словам Сальдо, спецслужбы Европы могут быть замешаны в ударе по Хорлам. Все виновные в смерти мирных жителей понесут заслуженное наказание.
В новогоднюю ночь более 20 мирных жителей погибли, выше 50 пострадали в результате украинских ударов по зданию кафе в Херсонской области. Возбуждено уголовное дело.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала звериным почерком киевского режима удар БПЛА по мирным жителям в Херсонской области.
