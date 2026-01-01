Все сгорело: страшные кадры удара ВСУ по кафе в Хорлах

сегодня в 12:30

Опубликованы первые кадры с места удара дронов ВСУ в Херсонской области

kp.ru опубликовало первые фотографии с места удара украинских беспилотников по кафе в Хорлах Херсонской области.

На снимках видно, что здание кафе разрушено, стены сломаны, сорвана крыша. Повсюду валяются обломки кирпичей и металлические балки.

Как рассказали в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо, БПЛА противника продолжают летать над Хорлами — они мешают работе специалистов.

По словам Сальдо, спецслужбы Европы могут быть замешаны в ударе по Хорлам. Все виновные в смерти мирных жителей понесут заслуженное наказание.

В новогоднюю ночь более 20 мирных жителей погибли, выше 50 пострадали в результате украинских ударов по зданию кафе в Херсонской области. Возбуждено уголовное дело.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала звериным почерком киевского режима удар БПЛА по мирным жителям в Херсонской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.