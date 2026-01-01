Захарова: атака ВСУ по Херсонской области показывает звериный почерк Киева

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вражеские дроны атаковали кафе и гостиницу в населенном пункте Хорлы. В результате террористической атаки ВСУ погибли 24 человека, еще более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Дипломат подчеркнула, что в террористических атаках на мирных жителей виноваты западные спонсоры киевского режима.

«Обвиняем в этом всех, кто спонсирует террористических ублюдков на Украине! Обвиняем в убийстве детей и уничтожении мирных жителей! Обвиняем в растлении украинской государственности, превратившейся в машину для убийств! Обвиняем!» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.