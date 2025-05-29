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ВС РФ в Богдановке сбрасывали колонки на позиции ВСУ с призывом сдаваться

Командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Денис Деревин рассказал, что операторы беспилотников ВС России перед штурмом Богдановки в ДНР сбрасывали аудиоколонок на позиции ВСУ с призывом к сдаче в плен, сообщает РИА Новооси.

«Мы разработали уже сами внутри (подразделения. — прим. ред.) сброс колонок с призывами сдаться перед началом штурмовых действий либо опорного пункта, либо населённого пункта», — отметил он.

По его словам, на позиции ВСУ сбрасывались листовки.

В конце апреля подразделения «Центральной» группировки российских войск в ходе активных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и боевой технике тяжелой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, а также бригад беспилотных систем и нацгвардии вблизи Новой Полтавки, Лысовки, Водянского, Удачного, Криворожья в ДНР, а еще Межевой и Новоподгородного в Днепропетровской области