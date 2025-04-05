ВС РФ уничтожили несколько групп ССО ВСУ в лесах Курской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило из Сумской области в леса Суджанского района Курской области сразу несколько групп Сил специальных операций (ССО). Российские военные успешно ликвидировали все эти группы, пишет ТАСС .

«Из Садки (Сумская область — ред.) в приграничные лесные массивы Суджанского района противник ночью перебросил несколько групп ССО. Личный состав групп уничтожили наши морские пехотинцы», — заявили в силовых структурах РФ.

Украина также попыталась перебросить личный состав на боевой бронированной машине восточнее села Веселовка Сумской области, но тоже потерпела поражение. Вооруженные силы России (ВС РФ) не позволили противнику завершить начатые действия и уничтожили бойцов ВСУ вместе с техникой.

Ранее сообщалось, что ночью украинский беспилотник атаковал гражданский легковой автомобиль в Курской области. Из-за нападения вражеского дрона травмы получила девушка, находившаяся в машине.