Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Курской области
Девушка пострадала при атаке украинского беспилотника под Курском
В селе Мокрушино Беловского района Курской области украинский дрон обстрелял гражданскую машину, ранена жительница Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«Ранения получила девушка 2003 года рождения. Её доставили в ближайшее медучреждение — городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Хинштейн в соцсетях.
В ближайшее время её перевезут в областной центр для оказания специализированной помощи, добавил глава региона.
Он также призвал жителей воздержаться от поездок в районы, прилегающие к украинской границе.
Ранее под Белгородом пострадал мужчина при воздушном налете ВСУ.