Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Курской области

Девушка пострадала при атаке украинского беспилотника под Курском

«Ранения получила девушка 2003 года рождения. Её доставили в ближайшее медучреждение — городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Хинштейн в соцсетях.

В ближайшее время её перевезут в областной центр для оказания специализированной помощи, добавил глава региона.

Он также призвал жителей воздержаться от поездок в районы, прилегающие к украинской границе.

Ранее под Белгородом пострадал мужчина при воздушном налете ВСУ.