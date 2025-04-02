Еще один мирный мужчина получил травму из-за удара ВСУ под Белгородом

Гладков сообщил о ранении мужчины во время очередного удара ВСУ под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью боевого беспилотника совершили очередной удар по Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель. С травмами его доставили в Шебекинскую ЦРБ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

От удара украинского беспилотника мужчина пострадал в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области. Бойцы самообороны оперативно поспешили на помощь к пострадавшему.

В итоге мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ с переломом бедра и слепыми осколочными ранениями ног. В дальнейшем с помощью скорой медицинской помощи его планируют перевести в белгородскую больницу № 2.

Ранее Гладков 2 апреля сообщил, что травмы различной степени тяжести получили четверо мужчин в Белгородской области. Один из них госпитализирован в медицинское учреждение.