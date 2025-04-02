Четыре человека получили травмы из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Белгородская область снова подверглась обстрелу со стороны представителей киевского режима. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

В Грайворонском округе в хуторе Масычево FPV-дрон атаковал машины. Мужчина, который находился внутри транспортного средства, получил закрытую черепно-мозговую травму, контузию и баротравму. Медики оказали помощь пострадавшему, но от госпитализации он отказался. Житель Белгородской области будет проходить лечение амбулаторно.

«По уточненной информации, количество пострадавших в результате удара FPV-дрона по грузовому автомобилю на участке дороги между селом Луговка и хутором Масычево увеличилось до двух человек. Водитель автомобиля, следовавшего за грузовиком, самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ», — написал Гладков.

У обратившегося за помощью мужчины диагностировали минно-взрывную травму, а также баротравму. Ему оказали необходимую помощь.

Четвертым пострадавшим также стал мужчина, который в момент удара ВСУ находился в автомобиле в поселке Степное Краснояружского района. Пострадавшего с множественными травмами, в том числе осколочными ранениями плеча и груди, доставили в Краснояружскую ЦРБ, но в дальнейшем его планируют перевести в белгородскую больницу № 2.