В ночь на 9 января российские военнослужащие с помощью отечественного подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод в ответ на террористическую атаку Киева по резиденции главы государства Владимира Путина, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На заводе занимались ремонтом и обслуживанием авиационной техники ВСУ, включая истребители F-16 и МиГ-29, поставленные западными странами. Помимо этого, на предприятии выпускали ударные дроны большой и средней дальности, которые использовались для нанесения ударов по гражданским объектам РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что российский «Орешник» уничтожил производственные цеха, складские помещения с беспилотниками и инфраструктуру заводского аэродрома.

В ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, для этого запустили 91 БПЛА. Позднее информацию подтвердили в Минобороны РФ. Киев атаковал резиденцию Путина из Сумской и Черниговской областей.

