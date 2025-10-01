сегодня в 14:38

ВС РФ ударом «Искандер-М» уничтожили 20 фур с дронами ВСУ у Чернигова

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и БПЛА «Герань-2» нанесли огневое поражение фурам, которые перевозили беспилотники ВСУ в Черниговской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военнослужащие обнаружили место запуска вражеских дронов и фуры с ударными БПЛА дальнего действия вблизи населенного пункта Лавы под Черниговом. Расчет ОТРК «Искандер-М» точным ударом поразил цель.

На опубликованных кадрах видно, как оператор БПЛА замечает скопление большегрузов у трассы. Затем российские военные наносят точные ракетные удары по целям. Сильный пожар привел к детонации БПЛА.

В результате точных ударов были уничтожены 20 фур, 10 беспилотников типа «Лютый» и 60 человек живой силы противника.

Кроме того, российские БПЛА «Герань-2» ударили по большегрузам с беспилотниками ВСУ, которые двигались по трассе. В результате точно удара загорелись 5 грузовых автомобилей с дронами.

