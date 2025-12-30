сегодня в 18:25

ВС РФ ночью с 29 на 30 декабря в украинской Одессе атаковали предположительный пункт запуска беспилотников по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Некоторые военные Telegram-каналы отмечали, что ночью во время ударов по объектам в Одессе были слышны взрывы. Они прозвучали рядом с аэропортом.

Объект инфраструктуры в Одессе не функционирует. Однако там могли быть расположены БПЛА, летевшие на Валдай.

«Вполне вероятно, там могли находиться и склады, которые сейчас используют украинские военные», — отметил Дандыкин aif.ru.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ВСУ в ночь на 29 декабря попытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Переговорная позиция России будет пересмотрена, поскольку Киев начал заниматься государственным терроризмом.

