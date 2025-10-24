Российские войска продолжают продвигаться в зоне спецоперации. В этот раз они освободили от присутствия ВСУ сразу 4 населенных пункта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинскую армию выбили из Бологовки Харьковской области, Першотравневого в Днепропетровской области. Освобождены от ВСУ Дроновка и Проминь в Донецкой Народной Республике.

Ранее спикер Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что 16 октября стратегически важный город Купянск сдал оборону, обстановка там все еще сложная. Несмотря на присутствие российских солдат в городе, украинское командование умалчивает об этом факте, акцентируя внимание на мнимом «добропольском контрнаступлении».

Тем временем в Купянске Харьковской области солдаты ВСУ расстреляли семерых сослуживцев. Они отказались воевать против России и пытались оставить свои позиции.

