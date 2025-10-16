Город пал: в Киеве заявили об обвале обороны Купянска
Спикер Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что 16 октября стратегически важный город Купянск сдал оборону, обстановка там все еще сложная, сообщает сайт MK.Ru.
«Это вопрос времени. Точка невозврата пройдена», — сказал депутат.
Несмотря на присутствие российских солдат в городе, украинское командование умалчивает об этом факте, акцентируя внимание на мнимом «Добропольском контрнаступлении».
Однако, как утверждается, никакого контрнаступления в действительности не происходит — речь идет о комплексе мер по стабилизации ситуации, возникшей после прорыва российской армией линии фронта.
Российский военный эксперт Василий Дандыкин, в свою очередь, подчеркнул, что скорое взятие Купянска вполне вероятно, но не стоит недооценивать противника. В разговоре с изданием «МК» он отметил, что визит Зеленского в Соединенные Штаты может спровоцировать попытки ВСУ продемонстрировать «победу» на фронте, чтобы добиться от Вашингтона поставок крылатых ракет «Томагавк».
