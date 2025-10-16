Спикер Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что 16 октября стратегически важный город Купянск сдал оборону, обстановка там все еще сложная, сообщает сайт MK.Ru .

«Это вопрос времени. Точка невозврата пройдена», — сказал депутат.

Несмотря на присутствие российских солдат в городе, украинское командование умалчивает об этом факте, акцентируя внимание на мнимом «Добропольском контрнаступлении».

Однако, как утверждается, никакого контрнаступления в действительности не происходит — речь идет о комплексе мер по стабилизации ситуации, возникшей после прорыва российской армией линии фронта.

Российский военный эксперт Василий Дандыкин, в свою очередь, подчеркнул, что скорое взятие Купянска вполне вероятно, но не стоит недооценивать противника. В разговоре с изданием «МК» он отметил, что визит Зеленского в Соединенные Штаты может спровоцировать попытки ВСУ продемонстрировать «победу» на фронте, чтобы добиться от Вашингтона поставок крылатых ракет «Томагавк».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.