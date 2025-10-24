В Купянске ВСУ расстреляли 7 бойцов за отказ воевать против России

В Купянске Харьковской области солдаты ВСУ расстреляли семерых сослуживцев. Они отказались воевать против России и пытались оставить свои позиции, сообщает SHOT .

Военнослужащих, которые сбегали, добивали FPV-дронами. Сейчас в Купянске идут бои. ВС РФ взяли до 60 бойцов украинской армии в кольцо, у них не получается выбраться.

Ранее спикер Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что 16 октября стратегически важный город Купянск сдал оборону, обстановка там все еще сложная. Несмотря на присутствие российских солдат в городе, украинское командование умалчивает об этом факте, акцентируя внимание на мнимом «добропольском контрнаступлении».

Российские снайперы заняли стратегически важные позиции в самых высоких зданиях Купянска, чтобы обеспечить полный контроль над передвижением наземной пехоты ВСУ. Противник сдал часть объектов без сопротивления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.