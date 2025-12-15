сегодня в 13:28

Решительные действия российских бойцов помогли зачистить населенный пункт от боевиков ВСУ.

Ранее солдаты из группировки войск «Восток» освободили Варваровку в Запорожской области. Войска продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ.

Кроме того, войска взяли под контроль дорогу Северск-Славянск в ДНР. ВС РФ останавливают армию противника с помощью артиллерии.

