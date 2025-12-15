ВС РФ освободили поселок Песчаное в Днепропетровской области
Фото - © РИА Новости
Подразделения группировки войск «Восток» освободили поселок Песчаное в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Решительные действия российских бойцов помогли зачистить населенный пункт от боевиков ВСУ.
Ранее солдаты из группировки войск «Восток» освободили Варваровку в Запорожской области. Войска продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ.
Кроме того, войска взяли под контроль дорогу Северск-Славянск в ДНР. ВС РФ останавливают армию противника с помощью артиллерии.
