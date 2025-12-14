ВС РФ выбили украинских боевиков из Варваровки в Запорожской области
Фото - © РИА Новости
Солдаты российской группировки войск «Восток» освободили Варваровку в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Российские войска продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что некоторые населенные пункты региона остались без электричества. Причины отключения выясняются.
Балицкий попросил местных жителей проявить терпение. Оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания.
