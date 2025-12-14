сегодня в 09:40

Российские войска взяли под контроль дорогу Северск-Славянск в ДНР

Солдаты из российской «Южной» группировки войск взяли под огневой контроль трассу Северск-Славянск в Донецкой Народной Республике. Солдаты ВСУ, находящиеся в Славянске, не могут оказывать помощь соратникам, отступающим из Северска, рассказал РИА Новости офицер разведки РФ.

Российские солдаты быстро замечают движение солдат ВСУ по этой дороге. Действия противника на ней пресекаются.

Российские войска останавливают ВСУ с помощью артиллерии. Также противника на трассе атакуют беспилотники.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сказал, что зимой солдаты ВС РФ могут освободить Славянск и Краматорск. Также российские войска могут сосредоточиться на Запорожском направлении.

