ВС РФ наносили удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины

сегодня в 14:56

Российские войска в ходе удара в воскресенье поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины, военной инфраструктуры, пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки и иные пункты управления, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Для удара Вооруженные силы страны использовали баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты «Циркон», крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а еще ударные дроны.

«По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось», — подчеркнули в министерстве.

Ранее СМИ написали, что российские военные нанесли комбинированный удар по территории Украины, взрывы слышали в Киеве, Белой Церкви и других городах и регионах. Кроме того, ВС РФ поразили завод по сбору дронов-камикадзе FP-1 в Киевской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.