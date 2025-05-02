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ВС РФ нанесли семь групповых ударов по противнику за неделю

С 26 апреля по 2 мая ВС РФ нанесли семь групповых ударов с использованием высокоточным оружием и ударными дронами, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В результате указанных ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки. Также они пришлись по производствам и складам с беспилотниками, безэкипажными катерами, пункты временной дислокации бойцов ВСУ и наемников из-за рубежа.

Также 1 мая ударами российской армии ликвидированы объекты инфраструктуры военных аэродромов противника, а также цеха производства дронов.

За прошлую ночь 121 украинский беспилотник сбили над Россией. Больше всего — 89 БПЛА — перехвачены над Крымом.