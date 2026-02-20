ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Российские войска ответили на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам РФ, нанеся массированный и шесть групповых ударов по ряду объектов на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В результате прилетов поражение получили предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Также ВС РФ ударили по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам производства, хранения и запуска ударных дронов. Кроме того, пострадали пункты временной дислокации украинских солдат и наемников.
Удары по этим объектам были нанесены в период с 14 по 20 февраля.
Этой ночью средства ПВО ликвидировали 149 БПЛА ВСУ над регионами РФ. В том числе вражеские беспилотники были сбиты над Кубанью, где атака БПЛА отражалась с вечера 19 февраля.
