сегодня в 14:35

ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины

Российские войска ответили на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам РФ, нанеся массированный и шесть групповых ударов по ряду объектов на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В результате прилетов поражение получили предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Также ВС РФ ударили по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам производства, хранения и запуска ударных дронов. Кроме того, пострадали пункты временной дислокации украинских солдат и наемников.

Удары по этим объектам были нанесены в период с 14 по 20 февраля.

Этой ночью средства ПВО ликвидировали 149 БПЛА ВСУ над регионами РФ. В том числе вражеские беспилотники были сбиты над Кубанью, где атака БПЛА отражалась с вечера 19 февраля.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.