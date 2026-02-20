Средства ПВО ликвидировали 149 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь
Средства противовоздушной обороны уничтожили 149 БПЛА ВСУ над регионами РФ с 23:00 19 февраля до 07:00 20 февраля. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.
57 БПЛА ВСУ сбили над Брянской областью. 28 уничтожили над Черным морем.
24 украинских беспилотника ликвидировали над Азовским морем. 20 сбили над Крымом.
17 БПЛА ВСУ ликвидировали над Краснодарским краем. Два сбили над Ростовской областью. Один уничтожили над Белгородской.
