сегодня в 14:45

Володин: остановить преступления неонацистов можно лишь достигнув целей СВО

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал зверьми организаторов и исполнителей террористической атаки на мирных жителей Херсонской области в новогоднюю ночь.

«Слова соболезнования родным погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы подчеркнул, что кровь невинно убитых людей на руках главы киевского режима Владимира Зеленского и его европейских спонсоров.

Володин добавил, что чудовищные преступления неонацистов можно остановить лишь достигнув целей спецоперации.

В новогоднюю ночь более 20 мирных жителей погибли, выше 50 пострадали в результате украинских ударов по зданиям кафе и гостиницы в Херсонской области. Возбуждено уголовное дело. Глава региона Владимир Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура.

