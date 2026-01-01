Володин прокомментировал атаку ВСУ на Херсонскую область
Фото - © РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал зверьми организаторов и исполнителей террористической атаки на мирных жителей Херсонской области в новогоднюю ночь.
«Слова соболезнования родным погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы подчеркнул, что кровь невинно убитых людей на руках главы киевского режима Владимира Зеленского и его европейских спонсоров.
Володин добавил, что чудовищные преступления неонацистов можно остановить лишь достигнув целей спецоперации.
В новогоднюю ночь более 20 мирных жителей погибли, выше 50 пострадали в результате украинских ударов по зданиям кафе и гостиницы в Херсонской области. Возбуждено уголовное дело. Глава региона Владимир Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура.
