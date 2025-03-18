Володин наградил жителя Подмосковья, сбившего из ружья дрон ВСУ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил почетную грамоту ветерану боевых действий Александру Юдаеву. Мужчина с помощью ружья сбил вражеский беспилотник над Московской областью, сообщается на сайте ГД.

Юдаев получил почетную грамоту Госдумы за вклад в обеспечение безопасности граждан России. Мужчину наградили во время пленарного заседания.

Володин отметил, что российская земля богата героями. Они всегда приходят на помощь, подставляют свое плечо и делают все, чтобы защитить мирных людей.

«Человек совершил поступок — когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил», — заявил Володин.

Он поблагодарил Юдаева и его родителей за воспитание такого сына. Сам мужчина признался, что отдал свой гражданский долг. Он понимал, что защищает родной город Озеры и Москву.

«Я ни минуты не сомневался, что делаю все правильно. Спасибо большое. Служу России», — заявил Юдаев.

Юдаев проснулся рано от грохота в деревне Дулебино. Выйдя во двор, бывший военный увидел украинские беспилотники. Они летели в сторону Озер. Он подождал, пока БПЛА пролетят мимо домов, затем взял ружье и сбил дрон.

Все это время бывший военный передвигался на костылях, так как недавно сломал ногу. Мужчина чудом не пострадал после того, как сбил дрон. Осколки вонзились рядом с ним в землю.